В Кургане муж и жена напали на судебного пристава

В Кургане судебный пристав не смог самостоятельно справиться с гневом супругов, пришлось вызывать сотрудников ГБР.

Пристав пришел домой к должнику, где сообщил, что вправе описать имущество - в ответ на это мужчина и его жена начали агрессивно себя вести и оскорблять представителя власти, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП России по Курганской области.

С помощью сотрудников группы быстрого реагирования описать имущество все же удалось.

Должник однажды попал в ДТП и по суду должен был выплатить 200 тыс. руб в качестве возмещения ущерба, однако деньги отдавать не собирался, повестки игнорировал, к приставам не ходил. Именно поэтому сотрудник УФССП решил явиться домой к должнику, чтобы проверить живет ли он там на самом деле, а также посмотреть имущественное положение мужчины.