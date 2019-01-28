Власти Тюменской области заявили о победе над проблемой "обманутых дольщиков"

В Тюменской области "обманутых дольщиков" больше нет. Такое заявление сделал заместитель губернатора Сергей Шустов во время общения с журналистами, передает корреспондент Накануне.RU.

По его словам, властям в общей сложности удалось решить проблему 6,5 тыс. семей.

"Официально обманутых дольщиков - нет, однако есть отдельные проблемные дома", - подчеркнул Шустов.

Определенные сложности остаются в доме на улице Профсоюзной — 120 семей, а также 60 семей в поселке Винзили, там на застройщика заведено уголовное дело. Власти обещают уже в самое ближайшее время разобраться в этих ситуациях.

Замгубернатора добавил, что с 1 июля 2019 года проблема обманутых дольщиков должна быть окончательно исчерпана путем введения системы "эскроу-счетов", то есть деньги дольщиков будут храниться в аккредитованном банке и выдаваться застройщику после сдачи дома.

"С каждым застройщиком мы уже отработали и обговорили, составив дорожные карты", - подчеркнул Шустов.