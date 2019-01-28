Уборка улиц от снега в Екатеринбурге прошла под личным контролем Высокинского

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский в очередной раз проверят, как проходит уборка улично-дорожной сети. В этот раз он оценил технику и ход модернизации уборочных механизмов. Об этом Накануне.RU сообщили в мэрии города.

За выходные с дорог и тротуаров вывезено 20 тыс. тонн снега и 90 тонн мусора. По итогам объезда глава Екатеринбурга не только оценивает проведенную работу, но и дает ряд поручений, направленных на совершенствование процесса.

В инспекционной поездке приняли участие не только чиновники, но и депутаты, а также общественники. В этот раз за ситуацией следил блогер Илья Будкевич.

Напомним, что в 2019 году районные администрации получат дополнительно по 100 млн руб. на уборку улиц.

Ранее Высокинский уже заявил, что уборка и чистота города в приоритете. К весне 2019 года уборочной машиной "Керхер" будут вымывать фасады зданий, тротуары, ограждения, так же, как моются автомобили - пеной.

"Каждую весну мне хочется взять и помыть город. Очистку будем совмещать с новой технологией газонов. От шипов мы с вами никуда не уйдём, поэтому грязь будет оставаться. Надо как можно больше убирать снега, это недешево, мы вывозим порядка 1 млн тонн ежегодно", - рассказал мэр.