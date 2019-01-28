Подросток "заминировал" школу в Новой Москве пять раз за месяц

Полицейские задержали 15-летнего подростка, подозреваемого в ложных сообщениях о минировании школы в Новой Москве.

Как сообщил Накануне.RU начальник управления информации и общественных связей столичного ГУ МВД Юрий Титов, в межмуниципальные отделы полиции на протяжении месяца пять раз поступали сигналы о минировании учебного заведения в поселении Кленовское. В каждом случае на месте работали кинологи и следственно-оперативная группа, а школьников эвакуировали. В результате информация о бомбе ни по одному из сообщений не подтвердилась.

Вскоре сотрудникам полиции удалось определить номер, с которого поступали звонки, и задержать злоумышленника: им оказался 15-летний подросток, проживающий в ближнем Подмосковье. Он не стал отпираться и полностью сознался в содеянном.

Возбуждены уголовные дела. Сейчас сыщики устанавливают причины, по которым юноша совершал ложные звонки.