28 Января 2019
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Происшествия Челябинская область

В Челябинской области с начала 2019 года зарегистрировано пять случаев бешенства

В Челябинской области зарегистрирован пятый случай бешенства с начала года. Вирус был выявлен у лисы в Еманжелинске. В муниципалитете введен карантин, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Ограничительные мероприятия по бешенству уже введены в селе Уйском, в поселке Белово, в поселке Подольский и селе Варна. Во всех населенных пунктах были обнаружены животные с вирусом бешенства.

В региональном управлении Россельхознадзора напомнили, что бешенство – особо опасная инфекционная болезнь, которая приводит к смерти человека. Южноуральцам рекомендуют избегать общения с животными, которые ведут себя неестественно, и прививать домашних животных.

Добавим, что в 2018 году в регионе был выявлен 51 случай бешенства животных в 44 неблагополучных пунктах.

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В Челябинской области с начала 2019 года зарегистрировано пять случаев бешенства

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Теги: бешенство, вирус, карантин,



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