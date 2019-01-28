28 Января 2019
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Общество Тюменская область

Власти Тюмени "пока" отказались от скандальной реконструкции перекрестка Республики - Мельникайте: будет негатив 

Заместитель губернатора Тюменской области, начальник Главного управления строительства Тюменской области Сергей Шустов заявил, что строительство скандальной развязки в центре региональной столицы на пересечении улиц Республики и Мельникайте – "пока не планируют", передает корреспондент Накануне.RU.

"Будет стесненность, так как это большой громоздкий объект, а также будет много негатива и не так много пользы это принесет, – пояснил Шустов. – Полноценную развязку будет сложно сделать... Надеемся, что новая кольцевая дорога и так снизит нагрузку". Также он добавил, что название масштабного проекта по реконструкции улицы Мельникайте – это "громкое и преувеличенное название", а власти просто хотят "увеличить пропускную способность". 

Отметим, что планы по введению непрерывного движения на центральной улице Мельникайте, которая пересекает мегаполис с севера-востока на юго-запад вызвали немало споров у урбанистов, в том числе и федеральных. Эксперты усмотрели в этом большую градостроительную ошибку с негативными последствиями для города, так как такая магистраль разрежет город напополам и станет непреодолимой для пешеходов, проблему пробок в перспективе растущей автомобилизации она не решит, а наоборот — усугубит. 

Тем не менее, судя по активному возведению развязок и расширению проезжей части, все идет именно к этому. Главным подрядчиком этого проекта является местная компания "Мостострой-11".

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Власти Тюмени "пока" отказались от скандальной реконструкции перекрестка Республики - Мельникайте: будет негатив 

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