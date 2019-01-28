Депутат-"единоросс" из Асбеста может лишиться своего мандата. Прокуратура внесла представление

Прокуратура Асбеста требует от местной думы досрочно прекратить полномочия Дмитрия Александрина, который является секретарём местного отделения партии "Единая Россия". Об этом Накануне.RU сообщил председатель думы Андрей Самарин.

По его словам, прокуратура просит рассмотреть этот вопрос о лишении мандата Александрина на ближайшем заседании.

Дело в том, что депутат не указал в декларации об имуществе свою квартиру в Екатеринбурге, где на данный момент проживает жена и несовершеннолетний ребёнок. По данным прокуратуры, это является нарушением антикоррупционного законодательства.

Напомним, что ещё одного депутата Асбестовской городской думы Наталью Крылову хотят лишить мандата. По ее словам, идёт постоянное давление на депутатов от КПРФ. Как пишет парламентарий в своем Facebook, факт "коррупции", из-за которого ей грозит лишение полномочий, состоит в том, что она жила в маминой однокомнатной квартире.