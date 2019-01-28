28 Января 2019
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Армия и ВПК За рубежом

Радары американской ПРО появятся в Японии к 2025 году

В Японии могут появиться радары американской системы ПРО Aegis Ashore.

Как сообщает "Йомиури симбун", министр обороны Японии Такеши Ивайя в пятницу посетил США, где встретился с высокопоставленными офицерами Агентства по противоракетной обороне. Стало известно о намерении Токио развернуть компоненты американской системы на полигонах Сил самообороны в префектурах Акита и Ямагути. Такой шаг должен укрепить защиту Страны восходящего Солнца от баллистических ракет.

Жители префектур, однако, выступают против размещения радаров, опасаясь негативного влияния электромагнитных волн. К концу текущего финансового года должна завершиться оценка влияния американской ПРО на окружающую среду, а само развёртывание радаров – в 2025 финансовом году.

Помимо усиления ПРО, Япония наращивает свой оборонный бюджет и ведёт разработку средств поражения большой дальности. Приобрести системы "Иджис" японское министерство обороны намеревалось ещё в 2017 г., однако в настоящее время Токио располагает лишь её морским вариантом.

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Радары американской ПРО появятся в Японии к 2025 году

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Теги: Япония, ПРО, Иджис



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