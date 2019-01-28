28 Января 2019
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В Саратове уволили чиновницу, отправившую учителей в мороз собирать снег в мешки

В Саратове после скандала с уборкой снега учителями уволена начальник отдела образования администрации Октябрьского района, а также объявлен выговор ее непосредственному руководителю и директору школы №95. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним, коллектив школы в период отмены уроков участвовал в уборке снега.

Местные СМИ при этом пишут, что интернете появился снимок, сделанный 24 января, на котором учителя школы в двадцатиградусный мороз убирали снег в мешки.

Начальник пресс-службы городской администрации Татьяна Плющева пояснила, что после сильного снегопада, который обрушился на город 24 января, оперативно устранить его последствия силами штатных дворников было невозможно.

После скандала депутат Госдумы от Саратовской области Николай Панков потребовал принять административные меры к тем, кто в мороз вывел учителей на уборку снега. "Кому-то из чиновников голову отморозило", отметил народный избранник.

Мэр города Михаил Исаев пообещал, что должностные лица, отправившие педагогов на уборку, понесут дисциплинарную ответственность.

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В Саратове уволили чиновницу, отправившую учителей в мороз собирать снег в мешки

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Теги: саратов, учителя, уборка снега



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Ранее 28.01.2019 01:18 Мск В Саратове учителей заставили убирать снег

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