Тюменец, прокативший друзей с автоматами по городу, арестован на 12 суток

Суд наказал тюменца за поездку по городу с автоматами, сообщила Накануне.RU глава пресс-службы областного управления МВД Светлана Новик.

Тюменец Артём Т. арестован на 12 суток, решения о наказании его московской попутчицы пока нет. Материалы по двум другим участникам поездки, 17-летним парням, направлены в административную комиссию Центрального административного округа Тюмени для принятия решения.

Видео, на котором несколько тюменцев катаются по городу с оружием, появилось в соцсетях на прошлой неделе. На нём – подготовка к поездке и небольшой её фрагмент. Автор подписал ролик: "Когда нет денег на автобус". Поездку совершили два 17-летних и 26-летний тюменцы, поддержала их 20-летняя москвичка. На всех составили протоколы по статье "Мелкое хулиганство". Родители несовершеннолетних получили аналогичные документы за неисполнение обязанностей по воспитанию детей.