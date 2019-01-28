28 Января 2019
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В Перми выясняют причины обрушения перекрытий в доме на улице Революции

В администрации Свердловского района Перми состоялось расширенное совещание по ситуации с обрушением перекрытий между крышей и техническим этажом в доме №3/1 на улице Революции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Перми.

Участниками совещания стали представители министерства территориальной безопасности Пермского края, инспекции государственного жилищного надзора, МЧС, гражданской защиты, департамента ЖКХ и управления капитального строительства администрации Перми, экспертных организаций. Были определены первоочередные задачи: в частности, закрепление перекрытий, осмотр и инструментальное обследование конструкций технического помещения, где произошло обрушение, осмотр строительных конструкций здания, осмотр квартир на 14 этаже дома, получение проектной и строительной документации по дому.

После экспертам следует выяснить причины ЧП и определить возможность, а также сроки, в которые жильцы смогут вернуться в свои квартиры. Временный доступ жильцам, для того, чтобы забрать вещи первой необходимости, предоставят сегодня и завтра.

Добавим, что большинство пермяков переехали к родственникам. 29 человек заселились в 11 номеров.

Напомним, частичное обрушении плиты на верхнем техническом этаже жилого дома произошло 27 января. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб эвакуировали жителей, их разместили в здании гимназии №33, расположенном неподалеку. Всего в доме проживает 230 человек. Сам дом был построен в 1993 году.

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В Перми выясняют причины обрушения перекрытий в доме на улице Революции

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Теги: улица Революции, перекрытия, обрушение, Пермь



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