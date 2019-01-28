Из-за роста НДС: строительство многострадальной нижневартовской больницы ждет очередное удорожание

Самый скандальный и дорогостоящий долгострой в "тюменской матрешке" - больница в Нижневартовске (ХМАО) вновь в центре внимания. После того, как в конце прошлого года антимонопольная служба, выявив нарушения при заключении контракта с московской фирмой-подрядчиком, несколько раз отменяла сделку, сумма будет пересмотрена в сторону удорожания.



Как передает корреспондент Накануне.RU, по словам заместителя губернатора Тюменской области, начальника Главного управления строительства Тюменской области Сергея Шустова, "пока заявки от Югры на проведение новых торгов не поступало", однако из-за возникших трудностей сумма будет "пересчитана", в том числе и из-за повышения НДС.

"Вначале нужно перераспределить средства... думаю, что округ пересчитает и будем выходить на торги", – добавил он.

Напомним, больницу возводят уже больше 10 лет. За время возведения ее стоимость значительно выросла, кроме того, успело смениться несколько подрядчиков. Сейчас проект "скромно" оценивается в 7,7 млрд руб. Планируется, что она станет крупнейшей в городе: будет состоять из четырех медицинских корпусов, одного инфекционного корпуса, хозяйственного блока и гаража. Площадь здания – 110 тыс. кв. м.

Отметим, что недавно, сразу после новогодних праздников, на территории стройки произошел пожар.