В Петербурге третий раз подряд "заминировали" бизнес-центр "Лахта-2"

В Петербурге уже третий раз подряд от неизвестных поступают сообщения о минировании здания бизнес-центра "Лахта-2".

Так, сегодня оттуда были выведены около 300 сотрудников. Ранее в Пушкинский и Василеостровский районные суды поступили электронные письма, что "Лахта-2" будет взорван, "а если кому-то нужны жертвы, то они будут и без эвакуации". Кроме этого, анонимные террористы заявили, что всю ответственность берут на себя, однако своих имен так и не назвали.

Как считают работающие в здании сотрудники "ПолитЭксперта", атаки могут быть связаны с деятельностью издания. Редакция уже обратилась в соответствующие структуры с просьбой разобраться в случившемся и принять меры в отношении злоумышленников.

Напомним, также сегодня волна звонков о минировании различных учреждений охватила всю Сибирь.