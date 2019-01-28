В Петербурге третий раз подряд "заминировали" бизнес-центр "Лахта-2"

28 Января 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Населению готовят новое пенсионное одурачивание

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Северо-Западный ФО

В Петербурге третий раз подряд "заминировали" бизнес-центр "Лахта-2"

В Петербурге уже третий раз подряд от неизвестных поступают сообщения о минировании здания бизнес-центра "Лахта-2".
Читайте также:

Так, сегодня оттуда были выведены около 300 сотрудников. Ранее в Пушкинский и Василеостровский районные суды поступили электронные письма, что "Лахта-2" будет взорван, "а если кому-то нужны жертвы, то они будут и без эвакуации". Кроме этого, анонимные террористы заявили, что всю ответственность берут на себя, однако своих имен так и не назвали.

Как считают работающие в здании сотрудники "ПолитЭксперта", атаки могут быть связаны с деятельностью издания. Редакция уже обратилась в соответствующие структуры с просьбой разобраться в случившемся и принять меры в отношении злоумышленников.

Напомним, также сегодня волна звонков о минировании различных учреждений охватила всю Сибирь.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Петербурге третий раз подряд "заминировали" бизнес-центр "Лахта-2"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Лахта-2, минирование, Петербург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Считаете ли вы новый мусорный тариф справедливым?

Результаты 216

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети