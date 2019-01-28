В Госдуму внесут законопроект об обязательном йодировании соли

В Госдуму в ближайшее время будет внесен законопроект об обязательном кодировании соли, передает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на пресс-службу ОНФ.

Как отметила сопредседатель регионального штаба ОНФ в Мурманской области, член комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко, такой законопроекта принят в более чем 100 странах.

По ее словам, Россия - это территория йодного дефицита, который местами достигает критических значений. Так, умеренный дефицит йода наблюдается в Тамбовской, Тульской, Тюменской областях, Башкирии, Хакасии и Чувашии. На Ямале, в Якутии и Тыве - умеренно-тяжелый.

Таким образом, в ОНФ считают, что йодирование всей пищевой поваренной соли должно быть закреплено на законодательном уровне. "Такая мера позволит значительно сократить количество заболеваний щитовидной железы, связанных с нехваткой йода, уменьшить число осложнений во время беременности и снизить количество операций на щитовидной железе", - прокомментировала сенатор. Автором законопроекта выступает Минздрав России.