В Госдуму внесут законопроект об обязательном йодировании соли

28 Января 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Населению готовят новое пенсионное одурачивание

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Центральный ФО

В Госдуму внесут законопроект об обязательном йодировании соли

В Госдуму в ближайшее время будет внесен законопроект об обязательном кодировании соли, передает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на пресс-службу ОНФ.

Как отметила сопредседатель регионального штаба ОНФ в Мурманской области, член комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко, такой законопроекта принят в более чем 100 странах.

По ее словам, Россия - это территория йодного дефицита, который местами достигает критических значений. Так, умеренный дефицит йода наблюдается в Тамбовской, Тульской, Тюменской областях, Башкирии, Хакасии и Чувашии. На Ямале, в Якутии и Тыве - умеренно-тяжелый.

Таким образом, в ОНФ считают, что йодирование всей пищевой поваренной соли должно быть закреплено на законодательном уровне. "Такая мера позволит значительно сократить количество заболеваний щитовидной железы, связанных с нехваткой йода, уменьшить число осложнений во время беременности и снизить количество операций на щитовидной железе", - прокомментировала сенатор. Автором законопроекта выступает Минздрав России.

 

 

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Госдуму внесут законопроект об обязательном йодировании соли

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Минздрав России, йодированная соль, ОНФ



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Считаете ли вы новый мусорный тариф справедливым?

Результаты 216

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети