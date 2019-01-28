Туристку из Екатеринбурга, которая чудом выжила в горах, переводят из реанимации в обычную палату

Уральскую туристку, которая заблудилась в горах на севере Урала и провела на морозе трое суток, переводят из реанимации в обычную палату. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской клинической больницы №40 в Екатеринбурге, состояние пациентки улучшилось.

"Женщина на самостоятельном дыхании, в ясном сознании. Явления полиорганнной недостаточности (почечной, сосудистой, церебральной, дыхательной) купированы. Лечение будет продолжено", - заявил заведующий ожоговым отделением ГКБ 40 Дмитрий Шуварин.

Напомним, что 19 января две туристки вышли с турбазы "Серебрянский камень" в составе группы на маршрут в район Сухогорского камня и пропали. При этом туристическая группа у спасателей зарегистрирована не была.

Как сообщили в Следственном комитете РФ по Свердловской области, известно, что 19 января во время похода группа из пяти туристов попала в сильный снегопад, и при спуске две девушки сначала присоединились к другой группе, а затем сбились с маршрута.

В понедельник утром на телефон "112" поступил звонок от пропавших: оказалось, что они находятся в районе Кытлыма. К ним направились спасатели на снегоходах и вертолете.

Поисковая операция продолжалась трое суток. В итоге сотрудники МЧС обнаружили их 22 января, но вторая девушка была найдена мертвой. По данным СКР, предварительной причиной смерти явилось общее переохлаждение.