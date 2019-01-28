28 Января 2019
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Общество Тюменская область

Тюменские власти сделали заявление по поводу скандальной стройки в логу реки: "Посоветуемся с общественностью"

Заместитель губернатора Тюменской области, начальник Главного управления строительства региона Сергей Шустов, подводя итоги года и говоря о новых планах, прокомментировал возведение студенческих общежитий и огромным подземным паркингом на 500 машиномест для ТюмГУ в зеленом логу реки Тюменка. Отметим, что представители опорного вуза ТюмГУ долгое время в принципе отрицали сам проект и свое отношение к нему.

Ряд общественников и экологических активистов объявили о начале борьбы за природную зону, и им даже удалось затормозить изыскательные работы, опротестовав стройку в природоохранной прокуратуре. По словам чиновника, судьбу лога должны решить сами жители города.

"Я думаю, что здесь решение будет приниматься путем общественного обсуждения и по логу, и по строительству, и по итогам будет принято решение чему быть, – заявил он. – Лог в том виде, что есть, нужно приводить в порядок с минимальными повреждения, чтобы это было комфортно и жителям и студентам".

На уточняющий вопрос корреспондента Накануне.RU об утечках эскиза и строительства паркинга в логу, Шустов ушел от прямого ответа и попросил не торопить события.

"Нужно отработать проект и с геологами и археологами, а также экологами, чтобы найти решение… Секрета нет, давайте не будем сейчас это обсуждать и подготовимся, чтобы решить, быть тому или нет", - ответил заместитель губернатора.

Заместитель губернатора Тюменской области начальник Главного управления строительства Сергей Шустов(2019)|Фото: Накануне.RU

Примечательно, что до недавнего времени в Генплане города этот земельный участок был отнесен к зоне зеленых насаждений, но, как выяснилось, "без объявления войны" в 2017 году решением органов власти здесь разрешили застройку под "комплекс зданий для размещения студенческих общежитий в границах улиц Перекопская – Камышинская в Тюмени".

Напомним также, что информация о скандальном проекте просочилась случайно в связи с размещением тендера на выполнение изыскательских работ и разработку проектной документации вышеупомянутого объекта. Кстати, цена лота составила 42 млн руб., а конкурс выиграла дочерняя организация крупнейшего в городе застройщика "Мостострой-11" – АО "Институт Тюменьгражданпроект", предложившая 38 млн руб. за свои услуги. При этом другой подрядчик в лице "Территориального градостроительного института "Красноярскгражданпроект" готов был выполнить заказ за вдвое меньшую сумму – 20 млн руб., но почему-то был отвергнут.

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Тюменские власти сделали заявление по поводу скандальной стройки в логу реки: "Посоветуемся с общественностью"

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Теги: Сергей Шустов, заместитель губернатора, Главное управление строительства Тюменской области, лог



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