Депутаты заксобрания Пермского края в феврале утвердят Анатолия Маховикова в должности бизнес-омбудсмена

Депутаты Законодательного собрания Пермского края на заседании 21 февраля рассмотрят кандидатуру Анатолия Маховикова для назначения на пост уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе. В краевом парламенте подтвердили внесение губернатором пакета документов, передает корреспондент Накануне.RU.

В феврале истекает срок полномочий бизнес-омбудсмена Вячеслава Белова, которого и сменит Маховиков. Его кандидатуру в январе согласовал уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Борис Титов.

Напомним, Анатолий Маховиков занимает пост полномочного представителя губернатора Пермского края в заксобрании.