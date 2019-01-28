28 Января 2019
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Депутаты заксобрания Пермского края в феврале утвердят Анатолия Маховикова в должности бизнес-омбудсмена

Депутаты Законодательного собрания Пермского края на заседании 21 февраля рассмотрят кандидатуру Анатолия Маховикова для назначения на пост уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе. В краевом парламенте подтвердили внесение губернатором пакета документов, передает корреспондент Накануне.RU.

В феврале истекает срок полномочий бизнес-омбудсмена Вячеслава Белова, которого и сменит Маховиков. Его кандидатуру в январе согласовал уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Борис Титов.

Напомним, Анатолий Маховиков занимает пост полномочного представителя губернатора Пермского края в заксобрании.

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Депутаты заксобрания Пермского края в феврале утвердят Анатолия Маховикова в должности бизнес-омбудсмена

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Теги: Анатолий Маховиков, уполномоченный по правам предпринимателей Пермского края, Законодательное собрание Пермского края



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Ранее 22.01.2019 08:46 Мск Анатолий Маховиков станет бизнес-омбудсменом Прикамья

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