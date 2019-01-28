Алексей Пушков впервые проводит прием граждан в Перми с участием главы СК Пермского края

Сегодня глава комитета по информационной политике Совета Федерации, сенатор от Пермского края Алексей Пушков впервые проводит прием граждан в Перми с участием главы СК Пермского края, передает корреспондент Накануне.RU.

Об этом сообщил сам Алексей Пушков в своем твиттере.

"Люди часто жалуются на работу правоохранительных органов. СК поможет разобраться и - очень надеюсь - восстановить справедливость".

Также он сообщил, что уже был принят Ю.В. Михушенко по громкому делу о ДТП в Перми. Напомним, речь идет об аварии, которая произошла в июле 2016 г. на перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Пушкина. Видеозапись аварии попала в сеть. На кадрах можно было увидеть, что мотоцикл движется с превышением скорости, но Toyota Camry подрезала байкера. В СМИ сообщалось, что владелицей автомобиля оказалась мать сотрудника полиции, а сам он был за рулем.

Она получила 400 тысяч рублей от страховой компании мотоциклиста, а затем обратилась в суд и взыскала еще 323 тысячи рублей.