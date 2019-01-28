Тоболячка получила 116 тысяч за то, что дождь затопил её квартиру

Тоболячка получила компенсацию за то, что дождь стал причиной потопа в её квартире, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Фонд капремонта заключил в 2017 г. договор на капитальный ремонт дома, в котором живёт женщина. В июле того же года во время ремонта кровли прошёл дождь. Квартиру женщины затопило. Она на личном приёме в Тобольске прокурора области пожаловалась на ситуацию.

11 апреля 2018 г. Тобольский горсуд взыскал с Фонда капремонта в пользу пострадавшей 116 тыс. руб. Однако исполнять решение он не торопился – деньги заплатили только после внесения представления главе регионального управления судебных приставов.