СМИ: На пропажу картины "Ай-Петри. Крым" обратили внимание только через 30 минут

Полотно Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым", обнаруженное после похищения из Третьяковской галереи, по предварительным данным, не пострадало.

Об этом сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах. Отмечается, что картина в уголовном деле будет вещественным доказательством.

Полотно украли днем 27 января. Смотрители даже не успели понять, что произошло. В полицию сообщили слишком поздно - к тому времени предполагаемый преступник уже скрылся.

По данным РИА Новости, на пропажу ценного полотна обратили внимание только примерно через 30 минут.

Подозреваемый был задержан по "горячим следам". 31-летнего мужчину поймали в поселке Заречье Московской области. Он спрятал похищенную картину на стройке в Одинцовском районе, где ее нашли полицейские.

Напомним, картина Куинджи была застрахована. По оценкам Минкультуры, она находилась в коллекции Русского музея. Страховая стоимость картины - 12 млн рублей.

Сообщалось, что Минкультуры экстренно внесло похищенное полотно в реестр похищенных произведений, чтобы помешать возможному вывозу картины за границу.