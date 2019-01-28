СМИ: На пропажу картины "Ай-Петри. Крым" обратили внимание только через 30 минут

28 Января 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Населению готовят новое пенсионное одурачивание

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Центральный ФО В России

СМИ: На пропажу картины "Ай-Петри. Крым" обратили внимание только через 30 минут

Полотно Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым", обнаруженное после похищения из Третьяковской галереи, по предварительным данным, не пострадало.

Об этом сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах. Отмечается, что картина в уголовном деле будет вещественным доказательством.

Полотно украли днем 27 января. Смотрители даже не успели понять, что произошло. В полицию сообщили слишком поздно - к тому времени предполагаемый преступник уже скрылся.

По данным РИА Новости, на пропажу ценного полотна обратили внимание только примерно через 30 минут.

Подозреваемый был задержан по "горячим следам". 31-летнего мужчину поймали в поселке Заречье Московской области. Он спрятал похищенную картину на стройке в Одинцовском районе, где ее нашли полицейские.

Напомним, картина Куинджи была застрахована. По оценкам Минкультуры, она находилась в коллекции Русского музея. Страховая стоимость картины - 12 млн рублей.

Сообщалось, что Минкультуры экстренно внесло похищенное полотно в реестр похищенных произведений, чтобы помешать возможному вывозу картины за границу.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

СМИ: На пропажу картины "Ай-Петри. Крым" обратили внимание только через 30 минут

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: ай-петри, картина, куинджи, третьяковская галерея



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 28.01.2019 08:15 Мск Украденная из Третьяковки картина Куинджи найдена на стройке
Ранее 28.01.2019 00:00 Мск Названа страховая стоимость похищенной картины Куинджи
Ранее 27.01.2019 20:41 Мск Из Третьяковской галереи украли картину Куинджи "Ай-Петри. Крым"

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Считаете ли вы новый мусорный тариф справедливым?

Результаты 216

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети