В России упали темпы ввода жилья

Темпы жилищного строительства в России в 2018 г. сократились на 4,9%, свидетельствуют данные Росстата.

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Ведомство подвело итоги работы строительной отрасли. Как следует из опубликованных цифр, в 2018 г. построено 1070,6 тыс. новых квартир или 75,3 млн "квадратов". В 2017 г. было введено 79,2 квадратных метра жилья, при этом год назад темпы ввода тоже уменьшались - на 1,3%.

Как ранее сообщало Накануне.RU, наиболее сильное сокращение наблюдается в секторе многоквартирных домов: на 11,2% за 11 месяцев 2018 г. Эксперты объясняли снижение темпов ввода жилья начавшимся отказом от механизма долевого строительства.