В Челябинске Елистратов потребовал от глав районов ужесточить контроль за уборкой снега

Врио главы города Владимир Елистратов остался недоволен уборкой снега в районах Челябинска и потребовал от руководителей районов ужесточить контроль за работой подрядчиков, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Как рассказал на аппаратном совещании начальник управления благоустройства города Владимир Жучков, неделю назад было выявлено 186 нарушений, однако районы исправили замечания лишь частично и до сих пор не предоставили отчет о полном их устранении. Не изменилась ситуация по содержанию проездов и тротуаров, территорий рядом с образовательными учреждениями.

"Мы проверили 42 объекта по городу и везде нашли нарушения", - подчеркнул он.

Отметили чиновники и низкую оперативность уборки в районах.