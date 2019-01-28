Алина Загитова передала в детский дом мягкие игрушки, подаренные болельщиками

Действующая олимпийская чемпионка Алина Загитова (16) поблагодарила своих тренеров и болельщиков за поддержку на Чемпионате Европы в Минске, который завершился на прошлой неделе.

Несмотря на то, что Алина стала серебряным призером этого турнира, эксперты считают, что это не лучшее ее выступление – после почти чистой короткой программы девушка сделала много ошибок в произвольной, в том числе на прыжках. Теперь ей предстоит готовиться к Чемпионату мира, который пройдет в марте этого года в Японии. Там, кстати, Загитову очень любят, и поддержка японских болельщиков наверняка сделает свое дело. Даже в Instagram спортсменка записи дублирует на японском языке – для поклонников из этой страны.

После ЧЕ Алина написала пост с фото из раздевалки, в которой едва поместились горы мягких игрушек, подаренных Загитовой фанатами. Девушка рассказала, что ей очень приятно, и теперь она хочет сделать доброе дело – передать эти игрушки в детский дом. "Спасибо Минску и всем болельщикам, кто переживал за меня. Большая благодарность моим тренерам Этери Георгиевне , Даниилу Марковичу и Сергею Викторовичу Дудакову за то, что вы всегда со мной. Отдельное спасибо моим фанатам за "плюшевый флешмоб" на льду - ВЫ ЛУЧШИЕ. С такой поддержкой я чувствую себя уверенно, и мне хочется радовать вас новыми прокатами Игрушки подарила детям из детского дома, пусть у них тоже будет отличное настроение", - пишет Алина.