28 Января 2019
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Происшествия Центральный ФО

Арендатора кафе в Саратовской области, где взорвался газовый баллон, просят арестовать на два месяца

Арендатора кафе в Саратовской области просят арестовать на два месяца, передает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на пресс-службу управления СК по региону.

Как сообщало Накануне.RU, ранее после взрыва газового баллона в кафе женщина 1972 года рождения, арендующая помещение без соответствующих документов, была задержана.

Напомним, как ранее Накануне.RU, взрыв произошел 26 января в поселке Лысые Горы во время празднования юбилея 60-летнего местного жителя. 22 человека получили ожоги разной степени. Сейчас в больнице остаются 15 человек, среди них двое детей.

В МЧС региона уже назвали предварительную причину ЧП - несоблюдение правил безопасности при эксплуатации газового оборудования. Сам юбиляр, которому в день трагедии исполнилось 60 лет, от полученных ожогов скончался в больнице.

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Арендатора кафе в Саратовской области, где взорвался газовый баллон, просят арестовать на два месяца

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Теги: лысые горы, кафе, саратовская область, взрыв газа



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