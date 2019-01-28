28 Января 2019
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Политика За рубежом

Клинтон допустила возможность участия в президентских выборах в 2020 году

Бывший кандидат в президенты Соединенных Штатов от Демократической партии Хиллари Клинтон заявила своему близкому окружению, что не отказывается от идеи участвовать в президентской гонке в 2020 году.

Как сообщил корреспондент телеканала CNN Джефф Зелени, об этом ему сказали три источника. Называть их имена он не стал, пишет Regnum.

В 2017 году бывший госсекретарь США представила свою новую книгу "Что случилось?". Она посвящена поражению политика на президентских выборах 2016 года. В 469-страничной книге Клинтон выражает уверенность, что Москва вмешивалась в выборы.

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Клинтон допустила возможность участия в президентских выборах в 2020 году

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Теги: хиллари клинтон, выборы президента



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