28 Января 2019
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Происшествия Сибирский ФО

В кемеровском питомнике ребенок получил тяжелые травмы, катаясь на собачьей упряжке

Четырехлетний мальчик получил травмы в питомнике аляскинских маламутов в Кемеровской области. Свою проверку уже начал Следственный комитет.
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Как сообщили Накануне.RU в региональном СКР, днем 26 января ребенок с мамой и 12-летним братом находились в питомнике и катались на собачьей упряжке. Старший брат управлял упряжкой, стоя сзади на полозьях саней, а младший сидел в санях.

На втором круге 12-летний не удержался и упал с упряжки. Собаки еще некоторое время катили сани, а затем последние перевернулись. Мать мальчиков и владелец питомника вытащили четырехлетнего из-под саней. У него были сильные травмы лица. Предприниматель сразу же доставил пострадавшего ребенка в больницу.

Теперь следствие выяснит, являются ли повреждения на лице мальчика укусами собаки или были получены при падении. Также будет установлено, с какого возраста и при каких условиях допускается самостоятельное управление собачьей упряжкой.

Пострадавшему будет назначена и проведена судебно-медицинская экспертиза. Мальчик прооперирован, сейчас его жизни ничего не угрожает. Деятельность питомника приостановлена.

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В кемеровском питомнике ребенок получил тяжелые травмы, катаясь на собачьей упряжке

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Теги: собаки, питомник, ребенок, СКР



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