На Южном Урале в пожаре погибла 8-летняя девочка

В Миассе в пожаре погибла 8-летняя девочка.

Трагедия произошла утром 28 января в одном из домов на улице Зеленая, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

В больницу с ожогами попали 5-летняя сестра погибшей, а также двое взрослых.

Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка. Предварительная причина возгорания - неисправность электрической проводки.

Как ранее сообщало Накануне.RU, утром 27 января в Курганской области в деревне Раздольная в огне погибли трое детей.