На Урале на митинги против "мусорной реформы" выйдут "Жёлтые жилеты"

Екатеринбург присоединился к всероссийской крупномасштабной акции "Россия – не помойка". Митингующие выступают против высоких тарифов на вывоз отходов. Как сообщила Накануне.RU представитель партии "Яблоко" Ирина Скачкова, уральцы выйдут на митинг в жёлтых жилетах, по аналогии с экипировкой протестующих во Франции.

Согласованная акция пройдёт 3 февраля в 14.00 на площади Обороны. Но из-за морозов, которые ожидаются в ближайшие выходные, организаторам сложно прогнозировать, сколько соберется людей.

"Планируем выйти в жёлтых жилетах. Подготовка проходит нормально, но нужна помощь в распространении информации. У нас есть вопросы к чиновникам, время их задавать", – сказала она Накануне.RU.

Ранее стало известно, что протестовать будет и Нижний Тагил, экологический митинг там пройдет 3 февраля в 13.00 на площадке у памятника металлургам на Лисье горе.

К настоящему моменту о намерении присоединиться к акции уже заявили 24 российских региона, 53 населенных пункта, общее число участников зависит от согласования митингов властями городов. "Есть дичайший разрыв между декларируемыми властями намерениями и реализуемыми, – объясняет в беседе с Накануне.RU координатор всероссийской акции Дмитрий Секушин. – Если послушать, что говорит господин Путин по поводу реформы мусорного оборота по стране, то, вроде бы, все и неплохо, но то, что мы видим в реальности, абсолютно противоречит тому, что он говорит. Никакого раздельного сбора, даже попыток – только заявления. Монополист – регоператор, а любой человек понимает, что где нет конкуренции, там цены будут выше, а качество ниже".

"Мусорная реформа" стартовала по всей России с 1 января 2019 г. С этого времени все полномочия по сбору, вывозу, сортировке, утилизации, обезвреживанию и захоронению ТКО передаются региональным операторам. В Свердловской области Северную административно-производственную зону с центром в Нижнем Тагиле облсуживает компания "Рифей", Западную с центром в Первоуральске – ООО "ТБО "Экосервис", Восточную с центром в Екатеринбурге – ЕМУП "Спецавтобаза". Что же касается тарифа, то с одного прописанного в квартире жильца взимается около 160 руб. в месяц, а с владельца частного дома больше.

Недавно жители Екатеринбурга начали получать первые квитанции с новыми тарифами на вывоз мусора. Квитанцию Накануне.RU показала жительница Чкаловского района и добавила, что возмущена расценками. В графе сказано, что ставка тарифа по вывозу мусора составила 698 руб., а за троих человек, которые прописаны в квартире, надо отдать 446 руб.