28 Января 2019
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Общество Ямало-Ненецкий АО

Аэропорт Сабетта подал в суд на "Ленаэропроект"

Международный аэропорт "Сабетта" обратился с иском к проектно-изыскательскому и научно-исследовательскому институту воздушного транспорта "Ленаэропроект", который проектировал хаб. Через суд аэропорт взыскивает с компании 1,3 млн руб., передает корреспондент Накануне.RU.

Причины подачи заявления в материалах суда не уточняются.

"Ленаэропроект" с нуля проектировала один из первых российских арктических аэропортов. Он был построен с применением специальных технологий по укреплению вечномерзлых обводненных грунтов. Ранее здесь функционировала только вертолетная площадка.

Аэропорт начал работу в феврале 2015 г. Ранее о каких-либо претензиях к проектировщику не сообщалось.

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Аэропорт Сабетта подал в суд на "Ленаэропроект"

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Теги: Ямал СПГ, аэропорт Сабетта, Ленаэропроект, Арбитражный суд



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