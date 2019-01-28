В Салехардской окружной больнице закрывают СПИД-лабораторию

В Салехардской окружной клинической больнице закрывают СПИД-лабораторию, передает корреспондент Накануне.RU.

Об этом сообщили подписчики группы "Подслушано в Салехарде" социальной сети "ВКонтакте".

"В ГБУЗ СОКБ закрывают СПИД-лабораторию. Сокращают полностью. С чем это связано? Ведь численность населения города немаленькая. Куда будут отправлять и кто будет делать анализы крови - на гормоны, гепатиты, онкомаркеры, кровь на ВИЧ?" - написал автор поста.

Интернет-пользователи в комментариях встретили новость шквалом негодования.

"Это нормально? Живя на севере, люди должны постоянно контролировать свое здоровье, а это и анализы (лабораторные исследования) в том числе! Не знают, как людей угробить окончательно!" - выразила мнение подписчица Людмила.

"Когда уже прокуратура займется не проверкой санитарок, а проверкой департамента здравоохранения и всей больницы в целом! А то как не проблема, так уборщиц и санитарок дергают, а тех, кто действительно виноват в разрухе медицины, не трогают", - прокомментировала интернет-пользователь Юлия.

Отметим, что факт сокращения иммунологического отдела по диагностике ВИЧ-инфекций и вирусных гепатитов на условиях анонимности подтвердил сотрудник больницы. Он заявил, что исследования будут проводиться на базе лабораторного отделения.

Получить оперативный комментарий от департамента здравоохранения не удалось. Направлен запрос. Не ответил на звонок корреспондента и главврач ГБУЗ СОКБ Андрей Лукинов.

Добавим, что новость о готовящейся оптимизации появилась еще в конце прошлого года. Всего в автономном округе планировалось сократить около 300 ставок медработников.

Напомним, из них 20 ставок - в Салехардской окружной клинической больнице. Ранее сообщалось, что из освобождаемых ставок - вакантны девять. Из 11 человек пять могут быть трудоустроены на новую должность. Остальные попадают под сокращение - три человека занимают должность оператора стиральных машин являются работниками пенсионного возраста, восемь - младшие сестры, не имеющие профильного образования. Функции операторов будут переданы на аутсорсинг. За счет сокращения будет высвобождено 13,6 млн руб. На выплату пособий по сокращению потребуется 7,8 млн руб. Расчетная экономия составляет 5,7 млн руб.

Разобраться в ситуации с оптимизацией медучреждений Ямала ранее требовал полпред президента Николай Цуканов. Власти Ямала в свою очередь заявляли, что абсолютное большинство сокращаемых ставок не относятся к медицинскому персоналу.