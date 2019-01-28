Цена потребительской корзины в России может вырасти на треть

В потребительскую корзину россиян предложили добавить больше рыбы, мяса, яиц и творога. Такое предложение направил в Минтруд Федеральный исследовательский центр питания и биотехнологии, пишут "Известия".

По словам замглавы центра, диетологи обеспокоены возросшим числом россиян, страдающих от избыточного веса, а также диабета и ожирения.

Содержание мяса и мясопродуктов предложили увеличить на 5%, рыбы - на 16%, творога и яиц - на 14%, птицы - на 11%. Также специалисты просят добавить на 17% больше овощей и фруктов.

Если предложения организации будут приняты Минтрудом, то продуктовый минимум может подорожать на 30%, отмечают эксперты. По их словам, специалисты хотят увеличить объемы самых дорогостоящих товаров.

Потребительскую корзину должны обновить к 2021 году. Напомним, Правительство отказалось от ее пересмотра в 2018 г., срок действия потребкорзины продлен до декабря 2020 г.

После пересмотра, обещают в кабмине, в состав корзины войдет больше овощей, мяса и фруктов. Однако медицинские нормы употребления продуктов Минздрав пересмотрел уже сейчас и в соответствии с ними, жители должны есть больше, чем предусматривает потребкорзина.

В середине января депутаты Госдумы рассмотрели три проекта поправок в федеральный закон о потребительской корзине. Они касались отмены моратория на пересмотр состава корзины до конца 2020 г., а также изменения соотношения стоимости продуктов к "непродовольственной части".

В то время как депутаты настаивали на том, что существующий размер корзины не покрывает даже минимально необходимые расходы, представители профильного комитета и Правительства категорически отказались что-либо менять в течение следующих двух лет.