28 Января 2019
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Общество За рубежом

Муж британской королевы извинился перед пострадавшими в ДТП, произошедшем по его вине

Супруг британской королевы принц Филипп (97) принес официальные письменные извинения женщине, которая пострадала в результате аварии неподалеку от поместья Сандрингем в графстве Норфолк. Тогда герцог Эдинбургский стал виновником ДТП, выехав со второстепенной дороги на главную и не убедившись в безопасности маневра. В результате ехавшая по главной женщина на Kia врезалась в Land Rover принца. От удара внедорожник Филиппа перевернулся, однако, он не пострадал, а вот водительница легковушки сломала руку, ее пассажирка повредила колено, 10-месячный ребенок, ехавший с ними, не пострадал – он был пристегнутым в детском кресле.

Авария произошла 18 января, и с тех пор подданные королевы ждали, что принц принесет извинения пострадавшим (выплатой компенсаций, вероятно, займутся страховые компании). Но время шло, и публика видела того, как Филипп лишь вновь игнорирует ПДД – он сел за руль нового внедорожника и даже не подумал пристегнуться ремнем безопасности.

И вот в сеть попало письмо, которое было отправлено пострадавшей. В нем текст извинения набран на компьютере, но имеются приписки ручкой: обращение к женщине и подпись. Датировано письмо 21 января.

Между тем, инцидент с принцем, а также тот факт, что он и его жена (которую вообще нельзя оштрафовать) водят автомобиль не пристегнутыми на десятом десятке лет, вызвал общественную дискуссию о верхней границе возраста, в котором разрешено вождение автомобиля (сейчас такой границы в Великобритании нет).

 

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Муж британской королевы извинился перед пострадавшими в ДТП, произошедшем по его вине

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Теги: британская королевская семья, принц филипп, пдд, авария



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