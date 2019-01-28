28 Января 2019
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Таджика, пострадавшего при обрушении дома в Магнитогорске, завтра выпишут из больницы

Гражданина Таджикистана, пострадавшего при обрушении дома в Магнитогорске, завтра выпишут из больницы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минздрава.

"Из всех, кто пострадал в этой трагедии и находился на лечении в южноуральских больницах, это последний пациент. В условиях стационара останется ребенок, переведенный в столичный НИИ неотложной детской хирургии и травматологии", - рассказали в ведомстве.

Напомним, рано утром 31 декабря в результате взрыва газа произошло обрушение подъезда дома по улице Карла Маркса. 35 квартир были разрушены полностью, 10 - частично. Погибли 39 человек.

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Таджика, пострадавшего при обрушении дома в Магнитогорске, завтра выпишут из больницы

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Теги: взрыв газа, обрушение подъезда, Магнитогорск, пострадавший,



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