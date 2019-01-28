В Крыму пьяный вандал облил краской памятник "Вежливым людям"
В Симферополе пьяный мужчина облил краской памятник "Вежливым людям", об этом Накануне.RU сообщила глава администрации города Наталья Маленко.
По ее словам, вандала уже задержали.
"Неадекватный молодой человек совершил акт вандализма в отношении памятника, облив его красной краской. Субъект задержан и передан правоохранителям. Разделяю с горожанами негодование по поводу данной ситуации и призываю быть бдительными, ведь со стороны сопредельного государства можно ожидать любых провокаций", - написала Маленко в социальных сетях.
Коммунальщики быстро отмыли памятник.