28 Января 2019
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Происшествия В России Крым

В Крыму пьяный вандал облил краской памятник "Вежливым людям"

В Симферополе пьяный мужчина облил краской памятник "Вежливым людям", об этом Накануне.RU сообщила глава администрации города Наталья Маленко.

По ее словам, вандала уже задержали.

"Неадекватный молодой человек совершил акт вандализма в отношении памятника, облив его красной краской. Субъект задержан и передан правоохранителям. Разделяю с горожанами негодование по поводу данной ситуации и призываю быть бдительными, ведь со стороны сопредельного государства можно ожидать любых провокаций", - написала Маленко в социальных сетях.

Коммунальщики быстро отмыли памятник.

памятник, Вежливые люди, краска(2019)|Фото:Наталья Маленко Facebook

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В Крыму пьяный вандал облил краской памятник "Вежливым людям"

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Теги: Вежливые люди, памятник, вандал, краска, Крым, Симферополь



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