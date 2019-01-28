28 Января 2019
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Общество В России За рубежом

Дочка Пескова возмутилась мужчиной, который пришел к ресторану посмотреть, как она "ест на деньги русских"

Дочь пресс-секретаря российского президента Елизавета Пескова (21) постоянно постит скандальные тексты в Instagram – создается впечатление, что девушка либо совсем не задумывается о контексте, в котором ее воспринимают, либо и вовсе специально хайпит.

В очередном сообщении в Instagram Елизавета рассказывает о неком мужчине, который пришел к ресторану, где она ужинала. Пескова делает вид, что искренне не понимает, что могло вызвать недовольство мужчины и даже предлагает ему выйти на связь.

"Я обращаюсь к Дмитрию, который пришёл вчера вечером к ресторану в Париже, где я ужинала с мамой. Как нам передал хозяин заведения, служба охраны ресторана сообщила ему, что некий молодой человек хотел увидеть меня и посмотреть на то, как я "ем на деньги русских". Дмитрий, я готова обсудить волнующий Вас вопрос и поговорить о том, что именно Вам во мне не нравится, или выяснить, в чем конкретно Вы меня обвиняете. Можете написать мне в Директ, либо позвонить моему другу, который Вас догнал", - пишет Пескова.

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В комментариях Лизе пытаются донести, что законов, запрещающих ей ужинать в ресторанах, безусловно, нет, но есть понятия о приличии и моральных нормах: "Моё мнение вы тролите своими постами бедных граждан, а их как вы понимаете гораздо больше чем ваших друзей с ресторанами, не понимаю богатых людей, вот есть у тебя деньги зачем это всё рассказывать в каких ресторанах и какими дорогущими лягушками вы завтракаете. С таким количеством денег можно купить себе коня и скакать по Скандинавии или купить отель или что угодно зачем эти посты в инстаграмме", "Странная ситуация. Лиза, вы конечно не заслуживаете встречи с подобными не адекватными (учитывая, что родителей не выбирают). Но, нельзя отрицать того что ваш отец участвует/работает/принимает активное участие в большом количестве коррупционных схем. Россия нищая, оборванная страна, а ваш папа почти что у руля. Ну вот лично вы как хотели бы чтобы вам писали? Да, люди неадекватны и вас оскорбляют, НО лично я боялась бы жить в обществе в котором эта проблема бы замалчивалась и все делали вид что не при делах. Закройте страницу и общайтесь со своим окружением, каких комментариев вы ждёте от школьника у которого мама медсестра и получает 200$? Уровень культуры? Вы серьезно? Вы федеральные каналы включаете? Сравниваете с французскими каналами?".

В прошлом году мать Лизы – бывшая жена Пескова Екатерина Солоцинская – покинула пост главы представительства Россотрудничества во Франции. Сама она заявляла, что покинула пост по собственному желанию. Правда, произошло это буквально через несколько дней после того, как в СМИ появилась информация о возможном увольнении Солоцинской в связи с утратой доверия. До этого во французском подразделении Россотрудничества прошла проверка Счетной палаты.

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Дочка Пескова возмутилась мужчиной, который пришел к ресторану посмотреть, как она "ест на деньги русских"

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Теги: елизавета пескова, дети чиновников, екатерина солоцинская



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