28 Января 2019
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"Наложили несколько швов": Емельяненко пришел в себя после тяжелого нокаута от Бэйдера

Известный российский боец ММА Федор Емельяненко, в воскресенье сокрушительно проигравший американцу Райану Бэйдеру, рассказал о своем состоянии.

Напомним, бой на турнире Bellator закончился уже в первом раунде - через 35 секунд после начала встречи Бэйдер отправил Емельяненко в тяжелый нокаут.

Как сообщается в официальном Instagram российского спортсмена, он чувствует себя хорошо.

"Рассечение над глазом неглубокое, вчера мне наложили несколько швов", - поделился Федор.

По его мнению, уже через пару недель все заживет. Также Емельяненко поблагодарил всех за поддержку.

Напомним, перед боем Федора с Райаном Бэйдером появлялись слухи об отмене поединка из-за проблем россиянина со здоровьем.

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"Наложили несколько швов": Емельяненко пришел в себя после тяжелого нокаута от Бэйдера

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Теги: Емельяненко, Бэйдер, нокаут



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