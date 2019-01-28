"Наложили несколько швов": Емельяненко пришел в себя после тяжелого нокаута от Бэйдера

Известный российский боец ММА Федор Емельяненко, в воскресенье сокрушительно проигравший американцу Райану Бэйдеру, рассказал о своем состоянии.

Напомним, бой на турнире Bellator закончился уже в первом раунде - через 35 секунд после начала встречи Бэйдер отправил Емельяненко в тяжелый нокаут.

Как сообщается в официальном Instagram российского спортсмена, он чувствует себя хорошо.

"Рассечение над глазом неглубокое, вчера мне наложили несколько швов", - поделился Федор.

По его мнению, уже через пару недель все заживет. Также Емельяненко поблагодарил всех за поддержку.

Напомним, перед боем Федора с Райаном Бэйдером появлялись слухи об отмене поединка из-за проблем россиянина со здоровьем.