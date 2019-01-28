28 Января 2019
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Общество Свердловская область

В Екатеринбург в начале февраля придут сильные морозы до -38

В Екатеринбург в начале февраля придут сильные морозы. Последние дни января также будут холодными. Как сообщили Накануне.RU в уральском гидрометцентре, с 28 по 30 января похолодает до -21 градуса по Цельсию, а в отдельных регионах Свердловской области до -30.

Всю неделю столбик термометра будет показывать днём от -11 до -14 градусов. Но уже в эти выходные ударят сильные морозы. По данным Gismeteo, в воскресенье похолодает до -26, а ночью до -29.

Также, с 4 по 6 февраля температура ночью опустится до -38 градусов, а днём составит около -30 градусов.

В Свердловской области ожидается переменная облачность, местами небольшой снег и изморозь.

В связи с низкими температурами ГУ МЧС России по Свердловской области рекомендует уральцам не предпринимать дальних прогулок и поездок в сильный мороз. Также во избежание переохлаждения и обморожения рекомендуется без необходимости не выходить на улицу, избегать пребывания на улице детей и домашних животных.

"На улице не стойте на одном месте, двигайтесь. При передвижении по городу используйте для обогрева ближайшие помещения: магазины, подъезды жилых домов", - добавили в ведомстве.

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В Екатеринбург в начале февраля придут сильные морозы до -38

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Теги: екатеринбург, снег, ветер, прогноз погоды, похолодание



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