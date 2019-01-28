Родители: Воспитатель детского сада в Омске заклеивала рты скотчем детям

Омские следователи начали проверку информации о том, что в одном из детских садов воспитательница связывала детей и заклеивала им скотчем рот.

Сообщения об этом опубликованы в социальной сети и в СМИ. В частности, в омских пабликах в соцсети "ВКонтакте" появился пост местной жительницы. По ее словам, недавно в садик пришла новая воспитательница, которая якобы издевается над детьми, а после запугивает их, чтобы те не говорили родителям.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по региону, будут тщательно выяснены все обстоятельства, а также дана правовая оценка действиям работников детского сада.

Ранее магаданский губернатор Сергей Носов заявил о том, что система видеонаблюдения в детских садах должна быть не только снаружи, но и внутри.

По его словам, необходимо установить видеонаблюдение в самих зданиях, в каждой группе, чтобы родители могли видеть, чем занимаются их дети и как свою работу ведут воспитатели.

Заявление прозвучало после инцидента в детском саду в поселке Ола, где воспитательница наступила ногой на упавшего ребенка. Отец мальчика снял происходящее на видео и распространил его в соцсетях.