28 Января 2019
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Прикамские инновационные наработки распространят на другие регионы РФ

Власти Пермского края вовлечены в развитие цифровой экономики: содействуют развитию технопарков, где могут концентрироваться ИТ-компетенции, внедряют цифровые решения. Такое заявление сделал губернатор Пермского края Максим Решетников во время выступления на сессии Национальная программа "Цифровая экономика Российской Федерации" Межрегионального совещания лидеров цифрового развития, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

В качестве примера губернатор привел систему государственных и муниципальных закупок, которая приведена к единому стандартизированному процессу. Формированием всей конкурсной документации занимается компьютер, а бюджетные учреждения переводятся на "облачную бухгалтерию". Кроме того, выстроить диалог с жителями региона и наводить порядок в хозяйстве помогает портал "Управляем вместе".

Максим Решетников отметил, что в Прикамье получили информсистемы, разработанные для московского правительства и рассчитанные на обработку большого объема данных. Они были адаптированы под Пермский край. В результате удалось сэкономить время и сотни миллионов рублей. Регион готов делиться наработками с другими российскими субъектами.

Максим Решетников, сессия Цифровая экономика Российской Федерации(2019)|Фото: Правительство Пермского края

"Регионам необходимо лишь адаптировать эти практики. Но они обязательно должны быть тиражированы, и мы открыты этому процессу. Тотальная цифровизация регионов возможна только при их кооперации. Такой формат взаимодействия между субъектами беспрецедентен", - заявил Максим Решетников.

Зампред правительства РФ Максим Акимов, которому ранее пермские IT-компании презентовали инновационные проекты в области цифровизации "Фонд лучших региональных практик", назвал регион "территорией зрелых цифровых решений" и добавил, что эти решения власти будут "подкачивать в другие субъекты РФ". Замминистра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров также подчеркнул, что в регионе программу огромного мегаполиса удачно трансформировали под потребности края. Он назвал "мощнейшим прорывом" заявление губернатора о масштабировании региональных практик.

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Прикамские инновационные наработки распространят на другие регионы РФ

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Теги: инновации, технологии, Цифровая экономика, Максим Решетников,



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