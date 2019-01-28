Волна звонков о минировании учреждений охватила всю Сибирь

В Омске сообщили о лжеминировании более чем 30 объектов. В их числе несколько школ, административные здания и здание департамента образования. Об этом сообщает сайт НГС55. При этом отмечается, что температура на улице – 26 °C.

Читайте также: Больницы Новосибирска в срочном порядке эвакуируют

Журналисты издания также публикуют письмо о минировании, которое рассылается в учреждения и ведомства.

Отметим, что несколько школ было эвакуировано в Хакасии, сообщения о лжеминировании приходят и из Алтайского края. Также в Новосибирске из-за звонков о бомбе проводится эвакуация сразу в четырех больницах и нескольких школах.

Волна звонков прокатилась и по Иркутской области, Бурятии и Забайкалью.