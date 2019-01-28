28 Января 2019
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В Москве проведут шествие и новый массовый митинг в защиту Южных Курил

25 января состоялось заседание Оргкомитета митинга в защиту Южных Курил и территориальной целостности России.

Напомним, 20 января в Москве прошел митинг противников передачи Курил Японии. Одним из соорганизаторов акции выступила "Партия Дела".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе партии, после митинга осталась "уникальная сеть сотрудничества левых, национально- и либерально-патриотических сил, недовольных социально-экономическим и политическим курсом власти".

Образован постоянный Оргкомитет, куда вошли представители Движения "Новороссия", Координационного Совета Оппозиции, "Левого Фронта" и "Партии Дела", а также других общественных движений и организаций.

17 марта в центре Москвы решено провести шествие и новый массовый митинг за территориальную целостность страны.

"Оргкомитет не успокаивают итоги переговоров президента РФ В.Путина и японского лидера С.Абэ, - говорится в заявлении "Партии Дела". - Мы считаем, что существует тайная договоренность о передаче уже трех островов Японии, косвенный признак того – приверженность Москвы совместной советско-японской Декларации 1956 года, волюнтаристскому детищу Н.Хрущева. Будучи незаконной по советскому праву 1956 года, она прямо предусматривает территориальные уступки нашей страны в пользу Японии. О том же свидетельствует и речь С.Абэ по итогам переговоров с В.Путиным 22 января 2019 года".

В партии предлагают полностью денонсировать ч. 2 ст. 9 Декларации, предусматривающую передачу Малой Курильской гряды.

В Оргкомитете убеждены, что нынешний социально-экономический, а в ряде случаев и политический курс центральных властей "подводит страну к экономическому краху и социальному взрыву аналогично агонии СССР к 1991 году".

"Поэтому мы намерены требовать смены социально-экономического курса в стране, совмещая эти требования с борьбой за неизменность итогов Второй Мировой войны, за территориальную, культурную и историческую целостность России, за ее подлинно независимый путь", - говорится в заявлении.

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В Москве проведут шествие и новый массовый митинг в защиту Южных Курил

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Теги: митинг, курилы, партия дела



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