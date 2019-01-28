Уральский вандал заплатит за расстрелянные им остановки и отработает 300 часов

20-летний житель уральского города Краснотурьинск, разбивший стекла новых остановочных комплексов, признан виновным в вандализме. Суд вынес ему приговор.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в ночь на 21 ноября прошлого года пьяный злоумышленник занимался тем, что расстреливал из пневматического пистолета остановки по улице Рюмина. Всего им было разбито шесть стекол на новых остановочных комплексах.

Суд назначил вандалу наказание в виде 300 часов обязательных работ. Кроме этого, было удовлетворено исковое заявление управления жилищно-коммунального хозяйства о возмещении вреда: за разбитые стекла с уральца взыскана 81 тысяча рублей.