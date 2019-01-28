28 Января 2019
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Общество Челябинская область

Житель Челябинска заявил, что его штаны разъело до дыр реагентным снегом

В Челябинске в одном из пабликов появился пост с фотографией - местный житель утверждает, что якобы его штаны до дыр разъело снегом.

"Вот что на дорогах творится, ребенок кинул снег и попал в ногу. Результат на фото!" - написал анонимный подписчик.

Автор не оставил свою подпись - именно поэтому пользователи считают сообщение вбросом для того, чтобы пропиарить группу.

"Бред какой-то, не может быть так. Типа химикаты и реагенты на дороге такие,что разъело штанину? Да и что за маразм, у вас ребёнок снежок с дорожного грязного снега слепил и кинул?" - интересуется Владимир.

Еще один пользователь Артем считает, что "эти реагенты железо у автомобилей разъедают".

Некоторые все же поддерживают автора поста.

"А как же тот факт, что даже во дворах лапы у собак разъедает в кровь? И клей в обуви! И неизвестно какой у снега в итоге состав при взаимодействии с машинами, обувью и т.д.", - пишет Артем.

Большинство интернет-обитателей этой группы все же пишут, что сообщение является фейковым и предполагают, что дыры на штанах появились вовсе не от снега, а от переноски аккумулятора.

штаны, разъело, дырки, снег(2019)|Фото:vk.com группа "Регион-74 Челябинск"

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Житель Челябинска заявил, что его штаны разъело до дыр реагентным снегом

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Теги: снег, реагенты, разъело, штаны, Челябинск



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