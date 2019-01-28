Трамп: Вероятность компромисса по вопросу стены на границе менее 50%

Президент США Дональд Трамп не исключает очередной приостановки работы федерального правительства.

В интервью американским СМИ он заявил, что вероятность достижения компромисса по вопросу возведения стены по американо-мексиканской границе меньше 50%, передает Regnum.

26 января "шатдаун" американского правительства был приостановлен до 15 февраля после 35 дней блокирования работы госорганов. Служащим выплатят зарплату, которую они пропустили как минимум один раз.

Как сообщает S&P, убытки составили не менее $6 млрд. Несмотря на завершение "шатдауна", принятое соглашение отразится на уверенности бизнеса, на настроениях на финансовом рынке.

Напомним, "шатдаун" побил рекорд, установленный в годы президентства Билла Клинтона. Тогда приостановка работы длилась 21 день.

22 декабря американский Сенат завершил заседание, так и не проголосовав по временному финансированию федерального правительства до 8 февраля 2019 года. После этого в стране приостановилась работа 25% госучреждений, работу прекратили около 800 тыс. чиновников США.

Финансирование не было утверждено из-за желания президента Дональда Трампа внести в бюджет пункт о выделении $5,7 млрд на строительство стены на границе с Мексикой. Палата представителей, в отличие от Сената, эту идею поддержала.