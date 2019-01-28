28 Января 2019
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Власти Перми разрешили забрать личные вещи жильцам дома на улице Революции

Жители дома №3/1 на улице Революции в Перми, где недавно обрушились перекрытия между крышей и техническим этажом, сегодня не смогут вернуться в свои квартиры. Об этом корреспонденту Накануне.RU сообщили в пресс-службе администрации Перми.

"Для обследования еще пара дней точно потребуется. Как только жители вернутся об этом будет сообщено", - отметили в мэрии. Ранее сообщалось, что жильцов не пустят в дом до понедельника. Комплексное обследование здание начнется сегодня. Прежде всего будут осмотрены перекрытия, которые находятся на техническом этаже. После будет принято решение о том, жильцы каких этажей могут вернуться домой.

Накануне с жителями дома встретился глава Перми Дмитрий Самойлов. Он сообщил, что организованно, в сопровождении спасателей они смогут попасть в свои квартиры для того, чтобы забрать вещи первой необходимости.

Добавим, что к делу подключилась прокуратура. Надзорное ведомство проводит проверку по факту обрушения перекрытий. Будет выяснено соблюдались ли при возведении дома строительные и санитарные нормы, качественно ли свои обязанности исполняла управляющая компания.

Напомним, частичное обрушении плиты на верхнем техническом этаже жилого дома произошло 27 января. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб эвакуировали жителей, их разместили в здании гимназии №33, расположенном неподалеку. Всего в доме проживает 230 человек. Сам дом был построен в 1993 году.

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Власти Перми разрешили забрать личные вещи жильцам дома на улице Революции

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Теги: улица Революции, перекрытия, обрушение, Пермь



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Ранее 27.01.2019 16:48 Мск В Перми в жилом доме на улице Революции обрушились перекрытия

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