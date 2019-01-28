Жители Забайкалья жалуются на гигантские пробки на российско-китайской границе

На пункте пропуска Забайкальск-Манчжурия на российско-китайской границе скапливаются огромные пробки, люди ожидают проверки документов.

Характерно, что в очередях стоят не только водители грузовиков и частного автотранспорта, но и рейсовые автобусы.

"За целые сутки очередь продвинулась всего на три автобуса. У нас закончилась солярка, медикаменты, в автобусе находятся дети и пожилые люди", - рассказала туристка сайту "Забайкалье+".