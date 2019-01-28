В Екатеринбурге осудили "черных риэлторов", похитивших собственника квартиры

Суд в Екатеринбурге вынес приговор "черным риэлторам", похитившим собственника квартиры. Их надолго отправили в колонию.

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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказались Шаиг Самедов и Екатерина Николаева. Как показало расследование, в марте 2016 года Николаева узнала от своего знакомого про злоупотребляющего спиртным и наркотиками собственника квартиры по улице Пехотинцев и стала поддерживать с ним "дружеские отношения". Однажды женщина предложила Самедову похитить его, чтобы отобрать жилплощадь.

30 августа 2016 года Николаева на личном автомобиле, а также Самедов с неустановленными соучастниками прибыли к месту жительства потерпевшего. Злоумышленница выманила мужчину во двор, где вооруженные Самедов с подельниками напали на него, избили, посадили в автомобиль и увезли в лес, где продолжили избивать и требовать продать квартиру.

После этого хозяина отвезли на съемное жилье, где он подписал все что от него требовалось. Затем Самедов и Николаева подыскали покупателя и оформили все необходимые для сделки купли-продажи документы. Полученные от продажи квартиры 1,8 млн рублей они присвоили, оставив мужчину без жилья.

В суде оба заявили, что никаких преступлений не совершали, но это было полностью опровергнуто доказательствами, представленными гособвинителем. Железнодорожный районный суд Екатеринбурга назначил Шаигу Самедову 10 лет в исправительной колонии строгого режима, а Екатерине Николаевой - 10,5 лет колонии общего режима.