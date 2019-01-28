В Магнитогорске полицейских обвиняют в избиении задержанного иностранца

Прокуратура в Магнитогорске проверяет информацию об избиении задержанного жителя Кыргызстана.

Есть подозрения, что его могли избить сотрудники правоохранительных органов, которые его задержали.

Сейчас прокурор Орждоникидзевского района Магнитогорска дал поручение незамедлительно опросить иностранца, истребовать необходимые документы и направить материалы в СУ СК, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Напомним, задержанный в Магнитогорске гражданин Киргизии Хуснидин Зайнабидинов не проверяется на причастность к взрыву в жилом доме - мужчина находится в международном розыске по инициативе своего государства за "участие в массовых беспорядках в городе Ош в июне 2010 года".