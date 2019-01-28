ВККС рассмотрит заявление Рамзии Лутфуллоевой на пост заместителя председателя Челябинского облсуда

Высшая квалификационная коллегия судей 11 февраля рассмотрит заявление председателя Центрального районного суда Рамзии Лутфуллоевой на должность зампредседателя Челябинского областного суда. Соответствующий вопрос внесен в повестку заседания ВККС, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, 1 февраля квалификационная коллегия судей области рассмотрит вопрос о прекращении полномочий председателя Центрального районного суда Челябинска Рамзии Лутфуллоевой. Вопрос о прекращении полномочий председателя райсуда будет рассмотрен на основании обращения Совета судей Челябинской области. Также будет рассмотрен вопрос о привлечении Лутфуллоевой к дисциплинарной ответственности.

Добавим, ВККС в конце декабря рекомендовала кандидатуру Вячеслава Малашковца на должность председателя Челябинского облсуда. Сергей Минин, с 2014 года возглавлявший суд, указом президента был назначен председателем Седьмого кассационного суда.