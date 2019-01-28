ВККС рассмотрит заявление Рамзии Лутфуллоевой на пост заместителя председателя Челябинского облсуда

28 Января 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Населению готовят новое пенсионное одурачивание

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика Челябинская область

ВККС рассмотрит заявление Рамзии Лутфуллоевой на пост заместителя председателя Челябинского облсуда

Высшая квалификационная коллегия судей 11 февраля рассмотрит заявление председателя Центрального районного суда Рамзии Лутфуллоевой на должность зампредседателя Челябинского областного суда. Соответствующий вопрос внесен в повестку заседания ВККС, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, 1 февраля квалификационная коллегия судей области рассмотрит вопрос о прекращении полномочий председателя Центрального районного суда Челябинска Рамзии Лутфуллоевой. Вопрос о прекращении полномочий председателя райсуда будет рассмотрен на основании обращения Совета судей Челябинской области. Также будет рассмотрен вопрос о привлечении Лутфуллоевой к дисциплинарной ответственности.

Добавим, ВККС в конце декабря рекомендовала кандидатуру Вячеслава Малашковца на должность председателя Челябинского облсуда. Сергей Минин, с 2014 года возглавлявший суд, указом президента был назначен председателем Седьмого кассационного суда.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

ВККС рассмотрит заявление Рамзии Лутфуллоевой на пост заместителя председателя Челябинского облсуда

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: ККС, отставка, председатель суда, Центральный районный суд, ВККС, облсуд,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 24.12.2018 12:52 Мск ККС Челябинской области рассмотрит вопрос о прекращении полномочий председателя районного суда

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Считаете ли вы новый мусорный тариф справедливым?

Результаты 188

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети