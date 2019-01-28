Тюменцам и москвичке, прокатившимся с автоматами по городу, грозит штраф

Полицейские задержали участников поездки с автоматами по городу, сообщила Накануне.RU глава пресс-службы областной полиции Светлана Новик.

Поездку совершили два 17-летних и 26-летний тюменцы, поддержала их 20-летняя москвичка. На всех составили протоколы по статье "Мелкое хулиганство". Родители несовершеннолетних получили аналогичные документы за неисполнение обязанностей по воспитанию детей.

"Организатор ранее попадал в поле зрения правоохранителей: его привлекали к ответственности за купание в фонтане, расположенном в одном из торговых центров. Был третий эпизод – танцы на проезжей части, составлен протокол по статье "Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка"", - уточнила Новик.

Напомним, видео, на котором несколько тюменцев катаются по городу с оружием, опубликовал в соцсетях тюменец Артём Т. На нём – подготовка к поездке и небольшой её фрагмент. Он подписал ролик так: "Когда нет денег на автобус".